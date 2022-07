ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Robert Michael up-down up-down Brand Mehrfamilienhaus in Bochum in Flammen: Ein Verletzter Von dpa | 29.07.2022, 09:45 Uhr

Bei einem nächtlichen Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bochum ist ein Bewohner leicht verletzt gerettet worden. Die anderen Personen konnten sich selbst in Sicherheit bringen, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitag sagte. Man habe einige Kleintiere aus dem zweigeschossigen Haus holen können. Der betroffene Bewohner sei mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen.