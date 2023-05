Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Urteile Mehrfacher Kindesmissbrauch: Haft für 35-jährigen Betreuer Von dpa | 24.05.2023, 17:29 Uhr

Wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs muss ein Betreuer der Pfadfinder und der evangelischen Kirche fünf Jahre ins Gefängnis. Die Jugendkammer des Landgerichts Freiburg verurteilte den 35-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 34 Fällen, hieß es am Mittwoch. Sechs davon fielen unter schweren sexuellen Missbrauch. Auch wurde der in Mönchengladbach wohnhafte Mann wegen des Besitzes kinderpornografischer Inhalte verurteilt.