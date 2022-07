ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Minden-Lübbecke Mehrere Verletzte geben der Polizei Rätsel auf Von dpa | 28.07.2022, 15:17 Uhr

Mehrere Schlägereien und Körperverletzungen haben der Polizei in Minden Rätsel aufgegeben. Laut Mitteilung der Ermittler hatte ein Anrufer am Dienstagabend eine bevorstehende Schlägerei per Notruf gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf 30 Menschen, Anzeichen für eine Schlägerei gab es allerdings zunächst nicht. Die Polizisten zogen wieder ab. Wenig später ging ein erneuter Notruf ein. Die Polizei entdeckte nun zwei verletzte Mindener im Alter von 47 und 61 Jahren. Beide lehnten medizinische Hilfe ab. Zeugen hatten gesehen, wie eine größere Personengruppe gewaltsam gegen einen Mann vorgegangen war, der mit einem Auto fliehen konnte.