Verkehr Mehrere Verletzte bei Unfall: Speiseöl verschmutzt Fahrbahn Von dpa | 19.07.2023, 07:26 Uhr

Bei einem Unfall auf der Autobahn 42 bei Oberhausen sind mehrere Menschen verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache seien am Dienstagabend drei Autos kollidiert, teilten Feuerwehr und Polizei mit. Eines der Fahrzeuge wurde demnach stark beschädigt und blieb erst in einer Böschung neben dem Fahrbahnrand stehen. Die Insassen aller Autos konnten sich selbst befreien. Insgesamt vier von ihnen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Eines der Fahrzeuge zog einen Anhänger, auf dem Speisefett geladen war. Das Fett verschmutzte gemeinsam mit auslaufendem Benzin die Fahrbahn so sehr, dass die Autobahn in Fahrtrichtung Duisburg bis in die Nacht gesperrt wurde.