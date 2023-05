Feuerwehr Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Wesel Mehrere Verletzte bei Kellerbrand in Mehrfamilienhaus Von dpa | 25.05.2023, 07:01 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dinslaken (Kreis Wesel) ist eine vierköpfige Familie leicht verletzt worden. Warum das Feuer im Keller des Hauses ausbrach, ist noch unklar, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Feuerwehr sprach anders als die Polizei sogar von sechs Verletzten. Die Bewohner des Hauses konnten am Morgen zunächst noch nicht in ihre Wohnungen zurückkehren.