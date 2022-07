ARCHIV - Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Hochsauerlandkreis Mehrere Verletzte bei Kellerbrand Von dpa | 06.07.2022, 06:50 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Meschede sind am Dienstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei vom Mittwoch hatte im Keller des Hauses Sperrmüll Feuer gefangen. Durch den enstandenen Qualm erlitten sechs Personen eine leichte Rauchvergiftung. Ein Mensch brach sich den Unterarm. Alle Bewohner wurden den Angaben zufolge evakuiert und bei Freunden und Bekannten untergebracht, da das Haus derzeit nicht bewohnbar ist. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.