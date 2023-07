Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Auseinandersetzung Mehrere Verletzte bei Familienfeier in Hagen Von dpa | 21.07.2023, 05:14 Uhr | Update vor 54 Min.

Bei einem Streit auf einer Familienfeier in Hagen sind mehrere Menschen verletzt worden. Auf der Feier sei es am späten Donnerstagabend zu einer „großen körperlichen Auseinandersetzung“ mit 30 bis 40 Teilnehmern gekommen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Da die Lage für die Beamten sehr unübersichtlich gewesen sei, hätten die Einsatzkräfte mehrere Menschen festgenommen, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Nähere Angaben gab es zunächst nicht.