Ermittlungen Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzung in Herford Von dpa | 10.10.2022, 16:49 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung in Herford sind sechs Männer von einer anderen Gruppe angegriffen und verletzt worden. Die rund 20 Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren hätten die Männer mit Reizgas besprüht und auf sie eingeschlagen, teilte die Polizei am Montag mit. Die 22 bis 24-Jährigen wurden von Rettungskräften behandelt, einer der Männer wurde nach dem Angriff am Freitag mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht.