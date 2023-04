Ermittlungen nach Explosion in Eschweiler Foto: Thomas Banneyer/dpa/Archivbild up-down up-down Notfall Mehrere Millionen Schaden durch Explosion in Eschweiler Von dpa | 25.04.2023, 12:53 Uhr

Bei der Explosion mit 15 Verletzten in Eschweiler bei Aachen ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro entstanden. Nicht nur sei das betroffene Wohn- und Geschäftshaus vor knapp vier Wochen völlig ausgebrannt - auch die Bausubstanz angrenzender Häuser sei teilweise zerstört worden. Das geht aus einem Bericht hervor, den das NRW-Innenministerium auf Anfrage der SPD-Fraktion dem Landtag übermittelt hat. Zwei Verletzte schwebten immer noch in Lebensgefahr, weil ein erheblicher Anteil ihrer Körperoberfläche verbrannt sei.