Essen Mehrere Menschen bei Auseinandersetzung in Disco verletzt Von dpa | 27.11.2022, 09:49 Uhr

In einer Disco in Essen ist es am frühen Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten gekommen. Bei der Leitstelle seien mehrere Notrufe eingegangen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Polizei und Feuerwehr seien vor Ort gewesen. Weitere Angaben könne man noch nicht machen, sagte die Sprecherin weiter. Zuvor hatte die „WAZ“ darüber berichtet.