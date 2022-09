Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Euskirchen Mehrere Gullydeckel nach Verpuffung auf Straße geschleudert Von dpa | 16.09.2022, 22:15 Uhr

Nach einer Verpuffung sind in Euskirchen mindestens sechs Gullydeckel aus der Verankerung gerissen und auf die Straße geschleudert worden. Bei dem Vorfall am Freitagabend sei niemand verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zu dem Zeitpunkt sei kein Fahrzeug in der Nähe gewesen. Der Rüdesheimer Ring wurde gesperrt. Etwa 30 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen.