Polizeieinsatz Mehrere Drogenrazzien: Fünf Verdächtige aus NRW festgenommen Von dpa | 17.10.2023, 16:22 Uhr | Update vor 33 Min.

Nach Drogenrazzien in vier NRW-Städten und im niederbayerischen Bayerisch Eisenstein haben Fahnder am Dienstagmorgen fünf Verdächtige festgenommen. Den vier Männern und einer Frau im Alter zwischen 38 und 53 Jahren werde illegaler Einfuhrschmuggel und der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen vorgeworfen, teilten die Polizei in Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Bochum mit. Alle fünf Verdächtige stammen aus NRW. Teils würden auch Anträge auf Untersuchungshaft geprüft, sagte ein Polizeisprecher.