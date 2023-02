Erdbebenkatastrophe in der Türkei - I.S.A.R. Germany Foto: -/I.S.A.R. Germany/dpa/Archivbil up-down up-down Erdbeben Mehrere deutsche Rettungsteams nach Türkei-Einsatz zurück Von dpa | 13.02.2023, 21:52 Uhr

Mehrere Such- und Rettungsteams aus Deutschland sind nach tagelangem Einsatz im Erdbebengebiet der Türkei in die Heimat zurückgekehrt. Am Flughafen Köln/Bonn landete am Montagabend ein Flugzeug mit fast 100 Einsatzkräften an Bord. Dabei handelt es sich um ein 50-köpfiges Team des Technischen Hilfswerks (THW) sowie ein 42-köpfiges Team der NRW beheimateten Hilfsorganisationen I.S.A.R. Germany und BRH Bundesverband Rettungshunde. Wartende begrüßten sie mit lautem Jubel. Die beiden Teams waren mit Hunden in der türkischen Provinz Hatay. Sie hatten eine gemeinsame Zeltunterkunft in der Stadt Kirikhan.