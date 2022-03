Feuerwehr FOTO: David Inderlied Brand Mehrere Bullen sterben bei Feuer in Stall in Altenberge Von dpa | 17.03.2022, 16:11 Uhr | Update vor 12 Min.

Bei einem Feuer in einem Stall in Altenberge im Kreis Steinfurt sind am Donnerstag mehrere männliche Rinder getötet worden. Der Feuerwehr zufolge brannte das Gebäue nieder und das Dach stürzte ein. Eine Angabe zu der genauen Zahl der verendeten Bullen konnte die Feuerwehr zunächst nicht machen. Auch zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben. Am Nachmittag dauerte der Einsatz nordwestlich von Münster noch an.