Brand Mehrere Autos brennen auf Campingplatz in Hattingen Von dpa | 05.05.2023, 14:39 Uhr

Vier Autos sind auf einem Campingplatz in Hattingen in der Nacht zum Freitag in Brand geraten. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, brannten bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte zwei Autos lichterloh. Weitere Autos wurden demnach durch die starke Hitzestrahlung beschädigt. Einem Autobesitzer gelang es den Angaben zufolge, sein beschädigtes Fahrzeug aus der Hitzezone zu fahren. Verletzt wurde niemand.