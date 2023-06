Polizei Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeieinsatz Mehr Polizei in Castrop-Rauxel und Essen nach Schlägereien Von dpa | 17.06.2023, 11:36 Uhr

Nach Schlägereien und größeren Menschenansammlungen in Essen und Castrop-Rauxel zeigt die Polizei verstärkt Präsenz. Die Polizeistellen in beiden Städten seien „in einem engen Austausch“, sagte ein Sprecher der Polizei Recklinghausen am Samstag.