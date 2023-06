Polizistin in NRW Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Ausbildung Mehr Plätze für „Fachabitur Polizei“ an NRW-Berufskollegs Von dpa | 13.06.2023, 14:29 Uhr

Die vor einem Jahr gestartete schulische Ausbildung junger Menschen an Berufskollegs für eine Laufbahn bei der NRW-Polizei wird um 210 auf 551 Plätze ausgeweitet. Zum neuen Schuljahr 2023/2024 werde es mit dem Eugen-Schmalenberg-Berufskolleg (Märkischer Kreis), dem Freiherr-von-Stein-Berufskolleg (Kreis Minden-Lübbecke), dem Berufskolleg Hilden (Kreis Mettmann) und dem Berufskolleg Nord (Städteregion Aachen) vier neue Standorte geben, teilte die Landesregierung am Dienstag in Düsseldorf mit.