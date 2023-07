Polizei Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalbeamte Mehr Personal gegen Clans statt „Selbstvermarktung“ Von dpa | 18.07.2023, 07:54 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) sieht in Nordrhein-Westfalen keine ernsthafte Strategie gegen Clan-Kriminalität. „Es genügt nicht, nur in Shisha-Bars zu gehen und Tabak zu konfiszieren, begleitet von Fotografen und Fernsehkameras“, kritisierte der Landesvorsitzende Oliver Huth entsprechende Aktionen von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). So entstehe in der Öffentlichkeit „der Eindruck der Selbstvermarktung der Politik“, sagte Huth der „Neuen Westfälischen“ (Dienstag).