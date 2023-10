Schulministerin Mehr Personal an Schulen durch Abordnungen und Alltagshelfer Von dpa | 16.10.2023, 12:24 Uhr | Update vor 53 Min. Lehrer Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Gezielte Abordnungen von Lehrern, weniger Teilzeit und mehr Alltagshelfer haben aus Sicht des Schulministeriums die Personalsituation an den Schulen Nordrhein-Westfalens verbessert. In diesem Schuljahr sind demnach bereits 8129 Lehrkräfte an Schulen abgeordnet worden, wo sie am dringendsten benötigt werden. Das berichtete Schulministerin Dorothee Feller (CDU) am Montag in Düsseldorf. Mit 3553 Abordnungen allein an Grundschulen habe diese Schulform besonders profitiert. Im Vergleich zum April habe sich diese Zahl dort kurzfristig um 205 erhöht.