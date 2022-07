PRODUKTION - Ein Gartenzwerg steht im Vorgarten eines bei der Flut im Juli 2021 stark beschädigten Hauses. Foto: Boris Roessler/dpa/Bildarchiv FOTO: BORIS ROESSLER up-down up-down Katastrophen Mehr Hochwasserschutz- und Risikokonzepte nach der Flut Von dpa | 26.07.2022, 11:23 Uhr

Die Flutkatastrophe hat viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen dazu gebracht, Konzepte für den Hochwasserschutz und ein besseres Risikomanagement bei Starkregen aufzustellen. Vor allem in den besonders betroffenen Regionen sind neue Planungen angestoßen und Förderanträge gestellt worden. Das geht aus einer am Dienstag in Düsseldorf veröffentlichten Antwort des NRW-Umweltministeriums auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion hervor.