Soziales Mehr Härtefall-Zuschüsse für Mittagessen und Klassenfahrten Von dpa | 22.06.2023, 12:08 Uhr

Mit Finanzhilfen will die Landesregierung auch weiterhin dazu beitragen, dass alle bedürftigen Kinder in Schulen und Kitas an Mittagessen und Klassenfahrten teilhaben können. Jährlich werde eine Million Euro bereitgestellt, um den Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ bis Ende Juli 2025 zu verlängern, teilte das nordrhein-westfälische Sozialministerium am Donnerstag in Düsseldorf mit. Auch ein Kostenzuschuss für Klassenfahrten sei möglich.