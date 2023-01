Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Jugend Mehr Gewalttaten durch Kinder und Jugendliche Von dpa | 06.01.2023, 17:27 Uhr

Die Zahl der mutmaßlich durch Kinder und Jugendliche verübten Gewalttaten hat in Nordrhein-Westfalen in jüngster Zeit deutlich zugenommen. Das ging am Freitag aus Daten des Landeskriminalamtes NRW hervor, die sich auf Straftaten in den Deliktbereichen Körperverletzung, Raub sowie Bedrohung beziehen.