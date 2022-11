Familie Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Erziehung Mehr erzieherische Hilfen für Kinder und Jugendliche in NRW Von dpa | 04.11.2022, 08:33 Uhr

Die Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen haben im zweiten Corona-Jahr 2021 etwas öfter erzieherische Hilfen von der Erziehungsberatung bis zur Heimunterbringung gewährt als im Vorjahr. Am häufigsten ging sie an junge Menschen aus Familien von Alleinerziehenden, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag in Düsseldorf mitteilte.