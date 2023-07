Einbruch Foto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down Prävention Mehr Einbrüche: Polizei-Kampagne und Aktionswochenende Von dpa | 17.07.2023, 05:12 Uhr | Update vor 27 Min.

Wenn die Tage wieder kürzer werden, will die Polizei in NRW die Bürger wieder für die Gefahr von Wohnungseinbrüchen sensibilisieren. Nachdem die Zahlen zwischendurch abgenommen hatten, stiegen sie wieder an. Eine Polizeikampagne soll daher „revitalisiert“ werden.