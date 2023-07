Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Handwerk Mehr Diebstähle aus Handwerker-Fahrzeugen Von dpa | 03.07.2023, 05:34 Uhr

Aus Handwerker-Fahrzeugen in Nordrhein-Westfalen sind teils deutlich mehr Werkzeuge gestohlen worden. Die Bonner Polizei registrierte im ersten Halbjahr 2023 nach Angaben eines Sprechers 92 Fälle - im Vorjahreszeitraum waren es 54. In Köln und Leverkusen gab es 2023 bereits 750 Aufbrüche oder Aufbruchversuche, im gesamten Jahr 2022 waren es knapp 1000. Auch in Aachen und Düsseldorf spricht die Polizei von einer Zunahme. Landesweite Zahlen gibt es nicht.