Ausbildung Mehr Anträge auf Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse Von dpa | 07.07.2023, 08:20 Uhr

In Nordrhein-Westfalen haben 2022 rund 12.800 Menschen die Anerkennung eines ausländischen Berufsabschlusses beantragt. Das waren gut ein Fünftel mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag in Düsseldorf mitteilte.