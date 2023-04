Flughafen Köln/Bonn Foto: Thomas Banneyer/dpa/Archivbild up-down up-down Warnstreik Mehr als jeder zweite Flug in Köln/Bonn gestrichen Von dpa | 19.04.2023, 19:19 Uhr

Durch die Warnstreiks an Flughäfen werden allein am Airport Köln/Bonn an diesem Donnerstag 121 Flüge ausfallen. 64 Starts und 57 Landungen seien bereits gestrichen worden, teilte der Flughafen am Mittwochabend mit. Damit legt der Streik mehr als die Hälfte der geplanten Flüge lahm. „Es kann darüber hinaus noch zu weiteren Flugstreichungen kommen. Fluggäste werden dringend gebeten, sich bei ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter nach dem Status ihres Fluges zu erkundigen“, schrieb der Flughafen auf seiner Homepage.