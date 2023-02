Gerichtsvollzieher Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Wohnen Mehr als 9100 Zwangsräumungen: Mietwohnungen mehr betroffen Von dpa | 22.02.2023, 12:28 Uhr

Die Zahl der Zwangsräumungen von Wohnungen ist in Nordrhein-Westfalen gestiegen. Wie das NRW-Justizministerium am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mitteilte, mussten im vergangenen Jahr 8690 Wohnungen sowie 458 sonstige, nicht Wohnzwecken dienende Räume zwangsgeräumt werden. Im Vergleich zu 2021 sind das 497 Wohnungen mehr. 2020 waren 8590 Wohnungen in NRW zwangsweise geräumt worden.