Gedenkfeier für bei Brand getötete Feuerwehrleute Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down Brände Mehr als 2000 Menschen: Abschied von toten Feuerwehrleuten Von dpa | 30.06.2023, 17:33 Uhr

Mehr als 2000 Menschen haben am Freitag in Sankt Augustin bei Bonn Abschied von den beiden bei einem Brandeinsatz verstorbenen Feuerwehrleuten genommen. An der öffentlichen Trauerfeier auf einem Klostergelände nahmen unter anderem hunderte Mitglieder von Feuerwehren aus ganz Nordrhein-Westfalen teil. „Sie wollten nur helfen“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) über die beiden Toten.