Osterfeuer NRW FOTO: Lino Mirgeler Lippe Mehr als 20.000 Besucher bei Osterräderlauf in Lügde Von dpa | 18.04.2022, 10:53 Uhr | Update vor 40 Min.

„Deutlich“ mehr als 20.000 Menschen haben laut Polizei am Sonntagabend den Osterräderlauf im lippischen Lügde besucht. Damit wurden die Angaben der Veranstalter übertroffen. Am Abend war von rund 18.000 Zuschauern die Rede. Wie die Behörden am Montagmorgen mitteilten, verlief das Großevent „aus polizeilicher Sicht vollkommen störungsfrei.“