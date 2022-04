Plenarsitzung des Landtages in Düsseldorf FOTO: Oliver Berg Plenum Mehr als 15 Stunden: Landtag absolviert längste Sitzung Von dpa | 07.04.2022, 12:02 Uhr | Update vor 37 Min.

Mit 15 Stunden und zehn Minuten hat der nordrhein-westfälische Landtag am Mittwoch die längste Plenumssitzung seiner Geschichte absolviert. Die Sitzung dauerte von 10.00 Uhr am Mittwoch bis zum frühen Donnerstagmorgen 1.10 Uhr, teilte ein Landtagssprecher mit. Es war die vorletzte reguläre Sitzung des NRW-Parlaments vor der Landtagswahl am 15. Mai.