Aachener Dom Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild up-down up-down Kirche Mehr als 110.000 Besucher bei Heiligtumsfahrt Von dpa | 19.06.2023, 17:05 Uhr

Mehr als 110.000 Besucher haben in den vergangenen zehn Tagen an der Heiligtumsfahrt in Aachen teilgenommen. Das seien mehr als erwartet, teilte das Bistum Aachen am Montag mit. Mit dem Angebot von Kultur für unterschiedliche Interessens- und Altersgruppen sei ein gemischteres Publikum angesprochen worden als bei bisherigen Heiligtumsfahrten. Die weitesten Anreisen hatten Pilger aus Kolumbien (8933 km) und Louisiana in den USA. 3,5 Kilogramm Weihrauch wurden verbraucht.