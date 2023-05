Kind Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild up-down up-down Familie Mehr Alleinerziehende: Neue Fachstelle zur Unterstützung Von dpa | 01.05.2023, 10:23 Uhr

Um die wachsende Zahl von Alleinerziehenden besser zu unterstützen, ist eine neue Fachstelle an den Start gegangen. Wie das Familienministerium am Montag mitteilte, ist das neue Angebot beim Verband alleinerziehender Mütter und Väter NRW (VAMV) angesiedelt, mit zwei Beschäftigten ausgestattet und es wird vom Land mit 210.000 Euro gefördert. In NRW leben aktuell rund 327.000 Ein-Eltern-Familien mit minderjährigen Kindern - 2021 waren es 318.000 und 2020 etwa 303.000 solcher Familien. Derzeit sei etwa jede fünfte Familie mit Kindern unter 18 Jahren eine Ein-Eltern-Familie, berichtete das Ministerium in Düsseldorf.