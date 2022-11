Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Verkehr Medizinischer Notfall bei Lkw-Fahrer: Autobahnsperrung Von dpa | 14.11.2022, 19:31 Uhr

Ein medizinischer Notfall bei einem Lastwagenfahrer hat am Montagmittag zu einer zweistündigen Sperrung der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Dortmund geführt. Der Lkw-Fahrer war der Polizei aufgefallen, weil er mit nur 30 Stundenkilometern auf der Autobahn unterwegs war, wie die Polizei Bielfeld mitteilte. Der Versuch eines hinter dem Lkw fahrenden Streifenwagens den Lasterfahrer zum Anhalten zu bewegen scheiterte jedoch. Erst als zwei weitere Streifenwagen von vorne Anhaltezeichen gaben, konnte die Fahrt gestoppt werden. Allerdings endete sie an der Mittelleitplanke.