Beim Deutschen Ärztetag in Essen entscheiden die Delegierten am Donnerstag (ab 9.00 Uhr), wer künftig an der Spitze der Bundesärztekammer steht. Der amtierende Ärztepräsident Klaus Reinhardt (62) bewirbt sich um eine weitere Amtszeit. Mit der Vorsitzenden des Ärzteverbandes Marburger Bund, Susanne Johna (57), hat er eine Gegenkandidatin. Johna wäre die erste Frau an der Spitze der Bundesärztekammer, die die Interessen von 550.000 Ärztinnen und Ärzten vertritt. Bis unmittelbar vor der Wahl können sich noch weitere Kandidaten melden.