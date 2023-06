Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Russland-Sanktionen Medienunternehmen setzt sich vor Gericht durch Von dpa | 19.06.2023, 12:33 Uhr

Im Streit um die Durchsetzung von Russland-Sanktionen hat eine Bundesbehörde vor dem Verwaltungsgericht Köln eine Niederlage einstecken müssen. Nach einem Eilbeschluss muss die beim Zoll in Köln angesiedelte Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung einzelne Zahlungen eines in Deutschland ansässigen Medienunternehmens in russischem Besitz freigeben. Das teilte das Verwaltungsgericht Köln am Montag mit. Die Eigentümerin steht wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auf der Sanktionsliste der Europäischen Union (EU). Die Zentralstelle arbeitet seit Anfang 2023 und hatte Geschäftskonten des Medienunternehmens sichergestellt. Zum Namen der Firma machte das Gericht keine Angaben.