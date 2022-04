Lothar Matthäus FOTO: Jan Woitas FC Bayern Matthäus: Bayerns Titelgewinn eine kleine Entschädigung Von dpa | 20.04.2022, 06:20 Uhr | Update vor 10 Min.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht in der zehnten Meisterschaft in Serie für den FC Bayern eine kleine Entschädigung nach dem Aus in der Champions League und im DFB-Pokal. Dass der Titel im Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund perfekt gemacht werden kann, sei etwas „Besonderes“, sagte der Sky-Experte im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. „So ein Spiel zu Hause zu haben und auch die Fans bei einem möglichen Sieg und damit einem sicheren Titelgewinn dann ein bisschen zu entschädigen für das, was sie in dieser Saison vor allem in den Pokalwettbewerben erlebt haben“, sagte Matthäus.