Verkehr Massive Staus auf NRW-Autobahnen vor langem Wochenende Von dpa | 28.04.2023, 17:04 Uhr

Vor dem langen Wochenende mit dem Maifeiertag hat es am Freitagnachmittag auf den NRW-Autobahnen massive Staus gegeben. Laut ADAC wurden schon gegen 15.00 Uhr landesweit mehr als 400 Kilometer Stau erfasst. Der Maifeiertag am Montag ermögliche drei freie Tage am Stück ohne Urlaubstag. Die Chance hätten offenbar viele NRW-Bürger für Kurzurlaube genutzt, sagte der Sprecher des ADAC in NRW, Thomas Müther. Hinzu kämen die Berufspendler.