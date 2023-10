Steinfurt Massenunfall bei Starkregen auf A1: Sechs Verletzte Von dpa | 14.10.2023, 08:43 Uhr | Update vor 29 Min. Massenunfall bei Starkregen auf A1: Sechs Verletzte Foto: Nord-West-Media TV/dpa up-down up-down

Bei starkem Regen sind auf der A1 mehrere Autos ineinander gefahren und sechs Menschen verletzt worden. Am Freitagabend war ein Wagen auf der Autobahn Richtung Bremen zwischen Ladbergen und Lengerich ins Schleudern gekommen und in der Folge mit zwei weiteren Autos zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Drei andere Fahrzeuge wurden durch Folgeunfälle beziehungsweise Trümmerteile auf der Fahrbahn beschädigt. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, einer davon wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Vier weitere Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen.