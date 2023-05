Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Körperverletzung Massenschlägerei in Shisha-Bar: Großeinsatz der Polizei Von dpa | 14.05.2023, 14:16 Uhr

Eine Massenschlägerei in einer Shisha-Bar hat in Düsseldorf für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Mehr als 40 Polizisten eilten mit 20 Streifenwagen vor Ort, um die zehn Prügelnden voneinander zu trennen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Dabei hätten die Beamten auch Pfefferspray eingesetzt.