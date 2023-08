Mettmann Massenkarambolage nach Wendemanöver: Mann schwer verletzt Von dpa | 29.08.2023, 18:29 Uhr | Update vor 54 Min. Massenkarambolage Foto: Polizei Langenfeld(/dpa up-down up-down

Bei einer Massenkarambolage in Folge eines versuchten Wendemanövers in Langenfeld (Kreis Mettmann) ist eine 38-Jährige schwer verletzt worden. In den Unfall wurden am Dienstagmorgen vier Fahrzeuge verwickelt, wie die Polizei mitteilte.