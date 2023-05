Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Wesel Maskierte Täter sprengen Geldautomaten in Schermbeck Von dpa | 09.05.2023, 08:23 Uhr

Mehrere Täter haben am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten in einem Bankvorraum in Schermbeck (Kreis Wesel) gesprengt. Danach flüchteten sie mit einem Auto Richtung A31, wie die Polizei mitteilte.