Landgericht Bonn Maskenverweigerer-Prozess: 33-Jährige bestreitet Provokation Von dpa | 05.07.2022, 16:43 Uhr

Zwei Jahre nach dem Auftritt von aggressiven Maskenverweigerern in einem Supermarkt in Troisdorf ist am Dienstag vor dem Bonner Landgericht ein zweiter Prozess gestartet: Das Verfahren gegen die 33-jährige Frau war abgetrennt worden, da sie acht Tage vor dem Hauptverfahren im Juni 2021 ein Kind geboren hatte. Im Prozess vor einem Jahr waren zwei Männer zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Sie waren ohne Mund-Nase-Schutz in den Supermarkt gegangen, um gegen die Maskenpflicht in der Corona-Pandemie zu protestieren und hatten einen Polizeieinsatz ausgelöst, bei dem auch die beiden Beamten verletzt wurden. Einer der Männer wurde der „Reichsbürger“-Szene zugeordnet.