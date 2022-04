ARCHIV - Ein Betreuer geht in einem Altenheim mit einer Bewohnerin über den Flur. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild FOTO: Bernd Weißbrod Schutzmaßnahmen Maskenpflicht in medizinischen Bereichen und Heimen bleibt Von dpa | 27.04.2022, 19:34 Uhr

Die Maskenpflicht in medizinischen Bereichen, Pflegeheimen und im öffentlichen Personenverkehr gilt in Nordrhein-Westfalen vorerst weiter. Das geht aus der ab Freitag (29.4.) gültigen neuen Corona-Schutzverordnung hervor, die das Gesundheitsministerium am Mittwoch veröffentlicht hat. Demnach werden die Basis-Schutzmaßnahmen zunächst bis zum 27. Mai verlängert.