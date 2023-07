Haarbachtalbrücke in Aachen Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr Marode Autobahnbrücke in Aachen wird halbseitig gesperrt Von dpa | 19.07.2023, 14:40 Uhr | Update vor 59 Min.

In Aachen wird eine von täglich 50.000 Fahrzeugen befahrene, marode Autobahnbrücke ab der nächsten Woche in einer Fahrtrichtung gesperrt. Die Haarbachtalbrücke auf der Autobahn 544 könne ab Montag (24. Juli) um 1.00 Uhr in Richtung Köln nicht mehr befahren werden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes heute in Euskirchen mit.