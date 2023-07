Wallfahrt Kevelaer Foto: picture alliance / Roland Weihrauch/dpa/Archivbild up-down up-down Freizeit Marien-Wallfahrt für Motorradfahrer: Bis zu 2000 Biker dabei Von dpa | 01.07.2023, 02:02 Uhr

Im niederrheinischen Wallfahrtsort Kevelaer startet am Samstag (18.30 Uhr) eine Marien-Wallfahrt für Motorradfahrer. Bis zu 2000 Teilnehmer würden erwartet, sagte der 2. Vorsitzende des Vereins der Wallfahrer, Willi Verhülsdonk. Die Teilnehmer fahren etwa 45 Kilometer rund um Kevelaer, teils auch auf der unmittelbar benachbarten niederländischen Seite. Dann kommen sie wieder an der Kevelaerer Marienkirche an, wo sie mit Weihwasser gesegnet werden und traditionell mit einem Hupen einen Mariengruß senden.