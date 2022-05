ILLUSTRATION - An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Ermittlungen Männergruppe überfällt sehbehinderten Mann: Zeugen gesucht Von dpa | 02.05.2022, 16:20 Uhr

Eine Gruppe von fünf unbekannten Männern hat einen sehbehinderten 46-Jährigen in Köln überfallen und ausgeraubt. Das Opfer sei bei der Tat am Sonntagabend leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit.