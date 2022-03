Polizei FOTO: Christoph Soeder Bielefeld Männer vor Stadtbahn gestoßen: Tatverdächtige festgenommen Von dpa | 04.03.2022, 17:57 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Polizei in Bielefeld hat eine Frau festgenommen, die seit Sonntag zwei Männer vor einfahrende Stadtbahnen geschubst haben soll. Laut Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei schickte eine Haftrichterin die 23-Jährige am Freitag in Untersuchungshaft. Zu dem Vorwurf hat sich die Frau bislang nicht geäußert.