Duisburg Mann zückt bei Streit Messer: 30-Jähriger im Krankenhaus Von dpa | 04.05.2023, 18:28 Uhr

Ein 22-Jähriger soll bei einer Verkehrsstreitigkeit in Duisburg ein Klappmesser gezückt und damit einen 30-Jährigen auf dem Beifahrersitz eines Autos verletzt haben. Zeugen hätten vorher ein Wortgefecht zwischen den beiden beobachtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 30-Jährige kam nach dem Vorfall am Mittwochmittag mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.