Daher sei er am Freitag gefesselt und zur Ausnüchterung in eine Polizeiwache gebracht worden. Während des Transportes soll er mehrmals in Richtung der Einsatzkräfte gespuckt und gewaltsam Widerstand geleistet haben. Bei der Überprüfung stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass der Randalierer keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt. Er wurde festgenommen.